Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (20.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Abverkauf bei Impfstoff-Aktien betreffe auch Novavax. Sämtliche positive News der letzten Wochen seien regelrecht verpufft. Am Donnerstag starte die Novavax-Aktie abermals einen Rebound - Rückenwind verleihe eine weitere Zulassung für das Corona-Vakzin des amerikanischen Unternehmens.So habe nun auch die australische Zulassungsbehörde grünes Licht für Novaxovid (NVX-CoV2373) erteilt. Australien habe in den klinischen Studien der Phasen 1 und 2, die Novavax zur Entwicklung von Nuvaxovid durchgeführt habe, eine zentrale Rolle gespielt, so der Impfstoff-Entwickler.Die Amerikaner würden derzeit noch eine Booster-Studie mit einem Kombi-Impfstoff gegen die saisonale Grippe und Covid-19 in Down Under durchführen. Insgesamt hätten demnach bereits fast 1.500 Australier an klinischen Studien aus dem Hause Novavax teilgenommen.Die Novavax-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link