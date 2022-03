Börsenplätze Novavax-Aktie:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (01.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Entwickler Novavax habe die Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und einen Ausblick auf 2022 gegeben. Die Ergebnisse und Ziele des Unternehmens würden die Erwartungen des Marktes verfehlen. Die Aktie der Gesellschaft gehe im nachbörslichen US-Handel auf Tauchstation und verliere rund sieben Prozent.Im Schlussquartal 2021 habe Novavax 222,2 Millionen Dollar erlöst und sei damit hinter der Schätzung von 331,8 Millionen Dollar klar zurückgeblieben. Darüber hinaus habe die Biotech-Gesellschaft ergebnisseitig tiefrote Zahlen geschrieben. Auch hier habe Novavax mit einem Verlust je Aktie von 11,18 Dollar um satte 9,38 Dollar schlechter abgeschnitten als von Analysten prognostiziert.Auch mit dem Ausblick könne Novavax nicht in Gänze überzeugen. Die Gesellschaft peile im Jahr 2022 Erlöse in einer Spanne zwischen 4,0 und 5,0 Milliarden Dollar an. Hier habe sich die Konsensschätzung auf 4,7 Milliarden Dollar belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.