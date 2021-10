NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der US-Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Ein Bericht über mögliche Produktionsprobleme beim Corona-Impfstoffkandidaten des US-Unternehmens habe zu einem heftigen Kurseinbruch bei der Novavax-Aktie geführt. Der Abwärtstrend der vergangenen Wochen habe damit noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen. Die langfristigen Aussichten für die Corona-Impfstoffhersteller seien sehr unsicher und die Aktien aus diesem Bereich sehr volatil. Selbst spekulative Anleger sollten daher in Aktien wie Novavax nicht viel Geld investieren, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:118,98 EUR +1,33% (21.10.2021, 17:46)