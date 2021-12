Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Novavax-Aktie habe am Montag nur kurzzeitig von der Zulassung des Corona-Impfstoffs Nuvaxovid in der EU profitieren können. Bis zum Handelsende sei der Titel sogar deutlich ins Minus gerutscht. Gut sieben Prozent habe die Aktie auf 201,95 Dollar verloren. Am heutigen Dienstag könne sich der Titel etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es gut zwei Prozent nach oben.Der Corona-Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens Novavax sei seit Montag nun offiziell in der EU zugelassen. Nach einer entsprechenden Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA habe die EU-Kommission dem Impfstoff die bedingte Marktzulassung erteilt, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt habe. Es sei der fünfte Impfstoff mit EU-Zulassung."In einer Zeit, in der sich die Omikron-Variante rasch ausbreitet und Impfungen und Auffrischungen beschleunigt werden müssen, freue ich mich ganz besonders über die heutige Zulassung des Impfstoffs Novavax", habe von der Leyen gesagt. "Möge diese Zulassung all denjenigen, die noch nicht geimpft sind oder noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, starker Ansporn dafür sein, nun dafür zu sorgen."Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow habe Ungeimpfte mit Misstrauen gegenüber mRNA-Impfstoffen dazu aufgerufen, den neu zugelassenen Impfstoff des US-Herstellers Novavax zu nutzen. "Der erste Totimpfstoff ist jetzt von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden; ein zweiter wird bald folgen", habe der Regierungschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag) gesagt. Jetzt gehe es nur noch um die Produktion und darum, genügend Impfstoff bereitzustellen, habe Ramelow gesagt. Dann stehe Impfungen mit einer wirksamen Alternative nichts mehr im Wege.Auch wenn die Novavax-Aktie nach den starken News abverkauft worden sei, der Titel bleibe höchst aussichtsreich. Novavax müsse nun zeigen, dass das Unternehmen für die anstehende Massenproduktion des Impfstoffs gut gerüstet sei. Gelinge dies und würden möglicherweise weitere Zulassungen folgen, dürfte die Novavax-Aktie schnell wieder den Weg nach oben einschlagen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)