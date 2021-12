NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

201,95 USD -7,07% (20.12.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff sei 2021 natürlich ein ganz großes Thema gewesen - auch an der Börse. Und auch 2022 dürfte diese Thematik die Anleger weiter begleiten. Da nicht alle Menschen auf die mRNA-basierten Impfstoffen von BioNTech/Pfizer oder Moderna zurückgreifen wollten, könnte der alternative Totimpfstoff von Novavax für sie interessant werden. Charttechnisch sei die Lage beim Papier des US-Unternehmens spannend. Die Volatlität bleibe jedoch sehr hoch, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:179,08 EUR -7,39% (20.12.2021, 22:26)