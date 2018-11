Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:

78,16 EUR +0,62% (26.11.2018, 17:04)



Nyse-Aktienkurs Novartis-Aktie:

88,66 USD +0,72% (26.11.2018, 17:08)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Nyse-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVS



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nyse-Symbol: NVS) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Steve Scala von Cowen and Company:Steve Scala, Aktienanalyst von Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nyse-Symbol: NVS).Die Analysten von Cowen and Company bezeichnen die Aktien der Novartis AG als beste Investmentidee für 2019. Die Transformation des Geschäfts bringe das Potenzial für bedeutende neue Medikamente mit sich. Der Aktienkurs habe zudem im bisherigen Jahresverlauf eine Underperformance gezeigt.Sollten Investoren an einem stärkeren Exposure im europäischen Pharmasektor interessiert sein, könnte die Novartis-Aktie überproportionales Interesse auf sich ziehen, so die Einschätzung des Analysten Steve Scala.In ihrer Novartis-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 90,00 auf 100,00 USD an.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,14 EUR +0,41% (26.11.2018, 16:47)