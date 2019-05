Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,77 EUR -0,41% (09.05.2019, 09:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,94 CHF -0,69% (09.05.2019, 09:53)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Transaktion: Novartis erwerbe weltweit alle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Xiidra (Lifitegrast-Augentropfen) 5%, darunter 400 Mitarbeitende von Takeda, für eine Vorabzahlung von USD 3,4 Mrd. und potenzielle Meilensteine von bis zu USD 1,9 Mrd. Transaktionsabschluss im 2H19E.Xiidra sei das bisher einzige verschreibungspflichtige Medikament zur gleichzeitigen Behandlung von Augenschäden und physischen Krankheitssymptomen von Patienten mit trockenem Auge. Das Medikament hemme die durch die Krankheit verursachte Entzündung. Xiidra sei 2016von der FDA zugelassen worden.Die Krankheit: Das trockene Auge sei eine verbreitete entzündliche Erkrankung, die unbehandelt äußerst schmerzhaft werden könne und unter Umständen die Hornhaut und das Sehvermögen dauerhaft schädige.Der Markt: Neben Xiidra seien weitere zugelassene Medikamente auf dem Markt, darunter der frühere Blockbuster Restasis (Allergan), für den in den USA seit 2018 Generika existieren würden. Der Konsens erwarte für Restasis einen Umsatz von USD 592 Mio. im Jahr 2019 und einen Rückgang in den Folgejahren.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. Das Kursziel laute CHF 82. (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: