Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,36 EUR +0,10% (27.05.2021, 16:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,87 CHF -0,15% (27.05.2021, 16:00)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis und der Biotechpartner Molecular Partners (ISIN: CH0256379097, WKN: A12DEH) würden die Entwicklung des Corona-Kandidaten Ensovibep weiter voranbringen. Unter Federführung von Novartis werde dieser neuartige DARPin-Therapiekandidat nun in einer Phase-2- und Phase-3-Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt, bei denen sich die Infektion in einem Frühstadium befinde. Ziel sei es, eine Verschlimmerung der Symptome und einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern.Wie die beiden Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben hätten, werde die Studie 400 Patienten in Phase 2 aufnehmen, um eine Dosis mit optimaler Sicherheit und Aktivität zu identifizieren. Hierzu erwarte man erste Ergebnisse im August 2021. Zu diesem Zeitpunkt werde die Phase 3 mit weiteren 1.700 Patienten fortgesetzt, deren Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 erwartet würden.Sollten die ersten Ergebnisse der EMPATHY-Studie überzeugen, würde dies den Weg für Novartis ebnen, eine beschleunigte Zulassung über die Emergency Use Authorization (EUA) der FDA zu beantragen.Aufgenommen würden in die Studie Erwachsene in einem Alter von über 18 Jahren mit einem positiven SARS-CoV-2-Antigentest, die innerhalb von sieben Tagen nach der Diagnose mindestens zwei vorher festgelegte leichte/mittlere Symptome von Covid-19 aufgewiesen hätten.Die Novartis-Aktie könne dagegen nicht profitieren. Sie zeige sich nahezu unverändert bei 79,95 CHF. Das Papier des Schweizer Pharmakonzerns kämpfe seit einigen Wochen mit der 200-Tage-Linie, der Befreiungsschlag sei bislang ausgeblieben. Anleger können sich aber weiter über eine starke Dividende freuen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Derzeit betrage die Rendite 3,8 Prozent. (Analyse vom 27.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link