Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe angekündigt, die Konzerntochter Sandoz werde das US-Dermatologiegeschäft sowie das US-Geschäft mit Generika-Tabletten an Aurobindo Pharma veräußern.Die Transaktion umfasse das US-Dermatologiegeschäft der Tochter Sandoz (Generika und Markenpräparate) und das Dermatologie-Entwicklungszentrum. Die rund 300 Produkte hätten in H1/2018 einen Umsatz von USD 0,6 erwirtschaftet. Novartis erhalte USD 0,9 Mrd. in bar sowie USD 0,1 Mrd. an potenziellen erfolgsabhängigen Zahlungen. Im Rahmen der Transaktion übernehme Aurobindo die Produktionsstätten in Wilson, North Carolina sowie Hicksville und Melville, New York.Die Strategie stehe im Einklang mit der Strategie von Sandoz, sich auf komplexe Generika und Biosimilars zu konzentrieren, um in den USA nachhaltig und profitabel zu wachsen.Novartis habe bereits vorher gemeldet, dass es das US-Geschäft von Sandoz fokussieren wolle, die heutige Nachricht komme daher nicht überraschend. Der Analyst habe als Preis für diese Transaktion den 1fachen Umsatz erwartet, dies sei nicht der Fall gewesen. Allerdings wisse er auch, dass der Preisdruck auf dem US-Generikamarkt grösser sei als von ihm angenommen: Letztes Jahr habe das Geschäft einen Umsatz von USD 1,5 Mrd. erzielt, in H1/2018 dagegen nur USD 0,6 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: