LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

84,06 EUR +0,72% (29.11.2019, 16:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,26 CHF -0,09% (29.11.2019, 16:23)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, erweitere der Schweizer Pharmakonzern Novartis seine Kapazitäten für die Gen- und -Zelltherapie in Europa, um Produktionsengpässe zu beseitigen. 90 Millionen Dollar habe der Arzneimittelhersteller in das Werk Stein an der deutschen Grenze investiert, das am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden sei. Dort solle ab dem kommenden Jahr unter anderem die Blutkrebstherapie Kymria für europäische Patienten aufbereitet werden. Bislang würden die den Patienten dafür entnommenen T-Zellen in die USA geschickt und dort weiterverarbeitet.Novartis setze große Hoffnungen in Kymriah. Anfang dieses Jahres habe der Novartis-Chef im Rahmen der Bilanzpressekonferenz 26 potenzielle Blockbuster präsentiert, sprich Produkten mit einem Umsatzpotenzial von einer Milliarde oder mehr. Unter diesen sei auch Kymriah gewesen. Die Zelltherapie habe im August 2017 die Zulassung erhalten. Sie sei die erste vollständig individualisierte Therapie gewesen, die von der amerikanischen FDA grünes Licht bekommen habe. Um dieses Milliardenziel zu erreichen, sei der Ausbau der Kapazitäten ein enorm wichtiger Schritt.In dieser Woche habe der Schweizer Pharmakonzern zudem mit einer Milliardenübernahme auf sich aufmerksam gemacht. Novartis habe den Kauf des US-Arzneimittelherstellers Medicines angekündigt. Damit wolle der Konzern das lukrative Geschäft mit Medikamenten gegen Herzkrankheiten stärken. Medicines habe einer Offerte in Höhe von 85 US-Dollar je Aktie zugestimmt, so Novartis am Sonntagabend. Die Transaktion habe damit ein Gesamtvolumen von fast zehn Milliarden Dollar. Der Zukauf sei sicher nicht günstig, er ergänze das Portfolio von Novartis aber durchaus vielversprechend.Die Aktie von Novartis habe zuletzt ordentlich Fahrt aufgenommen. Allein seit Anfang Oktober betrage das Kursplus gut zehn Prozent. Mittlerweile sei das im Juli dieses Jahres bei 94,40 Schweizer Franken markierte Allzeithoch in greifbare Nähe gerückt. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein klares Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: