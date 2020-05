LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,70 EUR -0,36% (04.05.2020, 14:40)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,27 CHF -1,20% (04.05.2020, 14:25)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (04.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe eine positive Stellungnahme zu Enerzair Breezhaler, der inhalativen LABA/LAMA/ICS-Kombination von Novartis für unkontrolliertes Asthma, ausgesprochen.Novartis bei Atemwegserkrankungen: Nach dem Scheitern von Fevipiprant in den Studien LUSTER 1 und LUSTER 2 für Asthma Anfang dieses Jahres, die Schneider als Eckpfeiler des Bereichs Atemwegserkrankungen von Novartis angesehen habe, gehe er nicht davon aus, dass dieser Bereich die kritische Masse habe, um mit den führenden Unternehmen in diesem Bereich mitzuhalten. Da Novartis derzeit viele andere Medikamente in verschiedenen Bereichen auf den Markt bringe, erwarte der Analyst nicht, dass das Unternehmen die nötige Unterstützung für seine beiden Neueinführungen im Atemwegsbereich aufbringen werde.LABA, LAMA, ICS: LABA (langwirksamer Beta-Agonist) und LAMA (langwirksame Muskarin-Antagonist) seien zwei Arten von Bronchodilatatoren und ICS (inhalative Kortikosteroide) helfe, die Entzündung zu dämpfen. Alle Maßnahmen hätten darauf abgezielt, die Atemwege zu erweitern, um die Atmung zu erleichtern.Nach der Empfehlung des CHMP für eine Zulassung von Atectura Breezhaler (LABA/ICS) im vergangenen Monat sei dies die zweite positive Meinung. Obwohl das Präparat das erste für die Indikation Asthma sei, rechne der Analyst mit einem intensiven Wettbewerb durch Trelegy Ellipta von GlaxoSmithKline, das ebenfalls für diese Indikation angemeldet sei. Das Spitzenpotenzial von Enerzair Breezhaler werde daher seines Erachtens lediglich bei USD 280 Mio. liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: