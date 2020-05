SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,03 CHF +0,72% (06.05.2020, 16:16)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Basler Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Während die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Roche kürzlich ein neues Allzeithoch markiert habe, hinke die Novartis-Aktie derzeit etwas hinterher. Dies sei sicherlich nicht zuletzt dem starken Nachrichtenfluss von Roche im Zusammenhang mit den Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus geschuldet. Doch Novartis sollte man keinesfalls aus den Augen verlieren. Das sehe auch die US-Investmentbank Goldman Sachs so. Sie habe das Kursziel für Novartis nach den jüngsten Zahlen von 113 CHF auf 110 CHF reduziert, jedoch die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Start von Novartis in das neue Jahr sei solide verlaufen, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben.Vor Kurzem habe es außerdem positive News gegeben, was eine mögliche Zulassung angehe. Novartis habe vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme erhalten für den Einsatz des Enerzair Breezhaler Inhalators. Dabei gehe es um die Behandlung von Asthma bei erwachsenen Patienten.Die Novartis-Aktie sei zuletzt allerdings im ersten Anlauf an der 200-Tage-Linie gescheitert. Nun nehme der Titel aber erneut Anlauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,63 EUR +1,28% (06.05.2020, 16:30)