LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

86,14 EUR -1,06% (21.01.2020, 10:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,77 CHF +0,05% (21.01.2020, 10:15)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von The Medicines Company (06.01.20) habe Schneider Inclisiran in sein Modell mit einem Spitzenumsatz von USD 4,2 Mrd. bei einer Risikogewichtung von 58% aufgenommen. Entscheidend zum Erreichen seines Spitzenumsatzes sei die rechtzeitige Zulassung von Inclisiran in den USA Ende 2020E und in der EU im 1Q21E sowie der erfolgreiche Abschluss der ORION-4-Studie im Jahr 2024E. Darüber hinaus werde das Produkt zwar während der Markteinführung Investitionen benötigen, sollte aber längerfristig für eine Margenausweitung sorgen - insbesondere wenn die Ergebnisse von ORION-4 positiv seien.Transaktion mit Aurobindo nun im 1Q20E: Der Verkauf des US-Geschäfts für orale Feststoffe und Dermatologie von Sandoz sei für das 2H19 erwartet worden - sei aber immer noch nicht abgeschlossen. Novartis erwarte, dass die Transaktion nun im 1Q20 stattfinde. Daher habe Schneider dieses Geschäft für das 4Q19 wieder aufgenommen, was den jetzt erwarteten höheren Umsatz für das letzte Quartal des Jahres erkläre.Im Vorfeld der Ergebnisse für das 4Q19 und das GJ19 habe Schneider seine Währungsschätzungen für die Istwerte und auch seine mittelfristigen Annahmen für den risikofreien Zinssatz in seinem DCF-Modell leicht angepasst.Schneider berücksichtige die Umsätze von Inclisiran in den USA, der EU und Japan und nehme andere geografische Möglichkeiten auf, wenn sich diese ergeben würden. Neben dem Erfolg der ORION-4-Studie werde der Patientenzugang - angekurbelt durch die richtige Preis- und Einführungsstrategie - der Schlüssel zum Erfolg in den ersten Jahren nach der Zulassung sein. Durch die erhebliche Überschneidung mit den Verkaufsaktivitäten von Entresto sollten Kostensynergien und dadurch eine Erhöhung der Margen möglich sein. Die Umsetzung der oben genannten Änderungen führe zu einem neuen Kursziel von CHF 90 (zuvor CHF 86).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: