Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis könne seine CAR-T-Zelltherapie Kymriah möglicherweise bald für eine weitere Indikation in den USA einsetzen. Kommende Woche sollten Anleger ebenfalls ein Auge auf das Schweizer Unternehmen werfen. Denn die Zahlen zum ersten Quartal 2020 stünden auf der Agenda.Im Zulassungsprozess von Kymriah für die Behandlung eines follikularen Lymphoms habe die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA dem Mittel den Sonderstatus "Regenerative Medicine Advanced Therapy" (RMAT) verliehen, habe Novartis am Mittwoch mitgeteilt.Sollte Kymriah in dieser Indikation zugelassen werden, wäre es die dritte Indikation zur Behandlung eines bösartigen B-Zellen-Tumors. Der Status RMAT werde im Zulassungsprozess Medikamenten verliehen, welche möglicherweise gegen bisher unbehandelbare Krankheiten eingesetzt werden könnten.Kymriah werde bereits zur Behandlung von Leukämie (ALL) und Lymphdrüsenkrebs (DLBCL) eingesetzt. Novartis gehe gemäß der heutigen Mitteilung davon aus, dass die Zulassung durch das FDA für die neue Indikation von Kymriah im kommenden Jahr erfolgen werde.Die Aktie von Novartis und die des großen Rivalen Roche gehören für den "Aktionär" unverändert zu den Favoriten im Pharma-Sektor. Langfristige Investments mit attraktiven Dividendenrenditen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link