SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,53 CHF -1,93% (25.02.2020, 09:42)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe neue Sicherheitshinweise zu Beovu veröffentlicht, dem erst vor Kurzem lancierte Mittel zur Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration (wAMD). In den Hinweisen stehe, dass der American Society of Retinal Specialists (ASRS) seit der Zulassung von Beovu am 7. Oktober 2019 insgesamt 14 Fälle von Vaskulitis gemeldet worden seien, wovon elf als okklusive retinale Vaskulitis eingestuft worden seien.Stellungnahme von Novartis: Novartis habe mitgeteilt, dass man diese Informationen derzeit prüfe und dass das Unternehmen unverändert von der Sicherheit und Wirksamkeit des Präparats überzeugt sei. Zusätzlich zur internen Untersuchung sei ein externes Komitee mit der genauen Evaluierung der Fälle beauftragt worden.Diese Sicherheitswarnungen würden überraschend kommen, da in den klinischen Studien keine derartigen Probleme beobachtet worden seien. Inwiefern die Einführung von Beovu von dieser Entwicklung beeinträchtigt werde, hänge davon ab, ob, wann und in welchem Umfang diese Sicherheitswarnungen wieder aufgehoben werden könnten. Fürs Erste reduziere Schneider seinen Spitzenumsatz von USD 2 Mrd. auf USD 1,1 Mrd., da sich die Verbindung von Beovu mit Sicherheitsproblemen in dieser frühen Phase der Einführung als schädlich herausstellen könnte - umso mehr, als ja bewährte Alternativen zu dem Produkt existieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:83,90 EUR -0,36% (25.02.2020, 09:56)