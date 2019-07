L&S-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,54 EUR +4,07% (18.07.2019, 10:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

94,17 CHF +5,02% (18.07.2019, 11:33)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Für Q2/2019 weise Novartis sehr gute Umsatzzahlen aus, die die Analysten- und die Konsensprognosen um fast 3% übertreffen würden. Der Kernbetriebsgewinn des Konzerns liege 5% über seinen und fast 11% über den Konsensschätzungen. Der entsprechende Kern-EPS von CHF 1,34 überbiete seine Prognose von CHF 1,28 und den Konsens von CHF 1,23 deutlich.Der unerwartet hohe Umsatz verdanke sich beiden Divisionen, Innovative Medicines und Sandoz. Die Kernbetriebsmarge habe den Analysten vor allem bei Innovative Medicines überrascht, das seine Schätzungen um 130 Bp. übertreffe (35,4%).Mehrere zentrale Wachstumstreiber hätten die Analysten-Erwartungen übertroffen: Entresto um 10% dank der Aufnahme in die Krankenhäuser nach der PIONEER-HF-Studie. Aber auch Kisqali und Kymriah hätten 14% und 12% über den Schätzungen gelegen. Cosentyx, Gilenya und Lutathera hätten die Prognosen um 1%, 4% bzw. 4% verfehlt.Die GJ-Vorgaben seien angehoben worden. Das Wachstum der Nettoumsätze dürfte nun im mittleren bis hohen einstelligen Bereich liegen (bisher: mittleres einstelliges Plus), bedingt durch die Aufwärtskorrektur für beide Divisionen. Der Kernbetriebsgewinn werde voraussichtlich in niedriger zweistelliger Höhe bis in den mittleren Zehnprozentbereich wachsen (zuvor hohe einstellige Wachstumsrate).Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Novartis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 85,00 bestätigt. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: