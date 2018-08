SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe die EU-Zulassung für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist zur unterstützenden Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs erhalten. Es gehe um Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom leiden würden, welches vollständig operativ entfernt worden sei, so Novartis. Der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe schon Ende Juli eine positive Empfehlung abgegeben, der die Zulassungsbehörde in der Regel folge. In den USA sei die Kombination von Tafinlar und Mekinist in dieser Indikation im April dieses Jahres zugelassen worden.Zu Wochenbeginn habe Novartis schon eine wichtige Zulassung in der EU melden können: die Gentherapie Kymriah habe auch hierzulande das Okay von der Behörden erhalten. Bei Kymriah handle es sich um eine vollständig individualisierte Krebstherapie, bei der die für die körpereigene Abwehr entscheidenden T-Zellen des Patienten entnommen, mit einem viralen Vektor zur Bekämpfung des Krebses aufgerüstet und wieder in den Blutkreislauf des Patienten zurück gegeben würden. Novartis erhoffe sich von der Zulassung eine weitere deutliche Zunahme der Einnahmen mit Kymriah. In H1 habe man damit in den USA Verkaufserlöse von 28 Mio. USD erzielt. Eine Behandlung mit Kymriah koste bis zu 475.000 USD.Das Wertpapier gebe heute leicht nach. Es belaste die Meldung, dass die Tochter Alcon mit dem CyPass Micro-Stent aufgrund von Sicherheitsbedenken vom Markt nehme. Der Anteil dieses Produkts am Gesamtumsatz von Alcon und vor allem von Novartis sei jedoch extrem gering, weswegen diese Schwächephase nur kurzfristiger Natur sein sollte. Die nächste wichtige charttechnische Hürde, die es zu überwinden gelte, warte in Form des Jahreshochs, das im Januar markiert worden sei, bei 88,30 CHF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,22 EUR -0,39% (29.08.2018, 11:11)