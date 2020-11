SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,38 CHF -0,17% (06.11.2020, 17:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Sxchweizer Konzern habe einen Rückschlag in seinen Corona-Bemühungen verzeichnet. Wie Novartis am Freitag mitgeteilt habe, seien in der Can-Covid-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht worden. In der Studie sollte die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels Canakinumab bei hospitalisierten Patienten getestet werden, die eine Covid-19-bedingte Lungenentzündung hätten und unerwünschte Reaktionen auf Arzneimittel gezeigt hätten."Der Aktionär" sei langfristig vom Potenzial von Novartis überzeugt. Positiv sei aus charttechnischer Sicht zu werten, dass die 75-CHF-Marke zuletzt habe zurückerobert werden können. Zudem sei in der jüngsten Korrektur kein neues Jahrestief markiert worden. Ein starkes positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. Stark weiterhin sei die Dividendenrendite, über die sich Anleger freuen könnten: Sie betrage derzeit 3,8%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,03 EUR +0,91% (06.11.2020, 18:37)