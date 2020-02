SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (05.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Konzern und Divisionen: Der Konzernumsatz im GJ20 ändere sich von USD 49,5 Mrd. auf USD 49,9 Mrd. Dieser Anstieg werde von beiden Divisionen getragen: Innovative Medicines mit USD 40,7 Mrd. (zuvor USD 40,4 Mrd.) und Sandoz mit USD 9,2 Mrd. (zuvor USD 9,1 Mrd.). Schneider lasse die operative Kerngewinnmarge für den Konzern (31%) und Innovative Medicines (IM, 34,5%) unverändert und erhöhe sie leicht für Sandoz (von 21,4% auf 21,8%).Produkte: Den Hauptbeitrag zu den gestiegenen Umsätzen habe die höhere Prognose des Analysten für das Medikament Entresto (neu USD 2,5 Mrd. nach USD 2,2 Mrd.) geleistet, das die gute Dynamik vom letzten Quartal habe aufrechterhalten können und seines Erachtens auch 2020 erfolgreich sein werde. Auch Kisqali habe erneut eine gute Umsatzdynamik gezeigt, weshalb Schneider seine Schätzung auf USD 768 Mio. (USD 672 Mio.) angehoben habe. Die Einführung von Piqray schreite weiter besser voran als von Schneider erwartet. Der Analyst habe daher seine Prognose auf USD 377 Mio. (USD 295 Mio.) erhöht. Für Lutathera habe Schneider seine Schätzung auf USD 496 Mio. (USD 659 Mio.) gesenkt, da Novartis den vorhandenen Prävalenzpool von Patienten in den großen Zentren für Neuroendokrine Tumore (NET) abgearbeitet habe und sich nun auf die Gemeinde- und Tier-2-Zentren konzentrieren müsse.Die genannten Anpassungen lassen unsere Kern-EPS-Prognose so gut wie unverändert (USD 5,88 statt 5,90) und verändern weder das Kursziel von CHF 90 noch das "hold"-Rating, so Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research. Die übrigen Schätzwerte des Analysten würden in etwa Novartis' eigener Prognose für 2020 entsprechen - wobei das 1Q20 wohl am oberen Ende der Zielspanne zu liegen komme, während die Folgequartale einer zunehmenden Generika-Konkurrenz ausgesetzt sein dürften (Zolgensma: im 2Q19 eingeführt, Xiidra: Mitte 2019 akquiriert). (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:86,46 EUR +0,21% (05.02.2020, 11:13)