SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,50 CHF +0,16% (09.11.2020, 09:56)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Basler Pharmakonzern stelle sich auf niedrigere Medikamentenpreise ein. "In den USA rechnen wir damit, dass unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen die Preise weiter sinken", habe Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt "NZZ am Sonntag" gesagt. Der Preisdruck sei schon seit vielen Jahren in allen Teilen der Welt spürbar. Die gestiegenen Listenpreise für Krebsmedikamente in den USA würden dabei nicht automatisch zu höheren Preisen führen. Die Listenpreise würden ohnehin "praktisch von niemandem" bezahlt, so Reinhardt. Es sei auch nicht das Ziel, die hochpreisigen Therapien gegen seltene Krankheiten als Hauptumsatzträger zu etablieren. "Unsere wichtigsten Umsatzträger sind Medikamente für häufig auftretende Erkrankungen und das soll auch so bleiben", habe Reinhardt gesagt. Die Ansätze im Bereich Gen- und Zelltherapie sowie Radioonkologie könnten einmal 10 bis 20% des Produktportfolios ausmachen, aber "nicht mehr"."Der Aktionär" sei langfristig vom Potenzial von Novartis überzeugt. Positiv sei aus charttechnischer Sicht zu werten, dass die 75-CHF-Marke zuletzt habe zurückerobert werden können. Zudem sei in der jüngsten Korrektur kein neues Jahrestief markiert worden. Ein starkes positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. Stark weiterhin sei die Dividendenrendite, über die sich Anleger freuen könnten: Sie betrage derzeit 3,8%, so. Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,37 EUR -0,70% (09.11.2020, 10:12)