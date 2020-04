SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

86,24 CHF +0,28% (20.04.2020, 13:48)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern sei in den letzten Jahren des Öfteren als Aufkäufer von Unternehmen in Erscheinung getreten. Darunter würden sich mit dem Gentherapie-Spezialisten AveXis und dem Biotech-Unternehmen The Medicines auch milliardenschwere Zukäufe befinden. Nun sei Novartis erneut in den USA fündig geworden. Parallel dazu treibe Novartis den Kampf gegen Covid-19 voran.Novartis reiße sich das Start-up Amblyotech unter den Nagel. Der Deal sei bereits unter Dach und Fach. Finanzielle Details seien nicht bekanntgegeben worden. Amblyotech fokussiere sich auf die Behandlung der Augenkrankheit Amblyopie und arbeite u.a. mit Ubisoft zusammen. Novartis wolle die Kooperation fortsetzen.Der Basler Konzern setze im Kampf gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 u.a. auf Hydroxychloroquine. Dem Vernehmen nach habe sich Novartis mit der US-Gesundheitsbehörde FDA abgestimmt, eine Phase-3-Studie zu initiieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:81,90 EUR -0,75% (20.04.2020, 14:03)