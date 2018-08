SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Europäische Kommission habe Kymriah zur Behandlung von rezidivierendem/refraktärem (r/r) DLBCL sowie pädiatrischem r/r-ALL zugelassen, zwei Blutkrebsarten mit bedeutenden Behandlungslücken.Kymriah sei die bisher einzige in Europa zugelassene CAR-T-Zell-Therapie. Der Konkurrent Yescarta (Gilead/Kite) liege nicht weit zurück, nachdem er Ende Juni 2018 eine positive Empfehlung der CHMP erhalten habe. (Die EMA-Zulassung erfolge in der Regel einige Monate nach der CHMP-Empfehlung.) Yescarta werde zur Behandlung von r/r-DLBCL verwendet werden, jedoch nicht bei ALL. DLBCL sei allerdings die häufigere Form. Da beide CAR-T-Produkte klinisch recht ähnlich seien (wobei Kymriah jedoch etwas sicherer und besser haltbar erscheine), hänge der Markterfolg weitgehend von nichtklinischen Faktoren ab (z.B. Krankenhausverträge, Kostenerstattung).Die europäische Zulassung von Kymriah für die beiden hämatologischen Indikationen sei wie erwartet abgeschlossen. Der Analyst habe auf Empfehlung des CHMP bereits sämtliche Risikobereinigungen gestrichen. Daher bleibe sein Modell unverändert. Er prognostiziere für Kymriah einen Spitzenumsatz von USD 850 Mio.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:72,12 EUR +0,28% (27.08.2018, 10:10)