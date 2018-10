Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

74,22 EUR -2,06% (25.10.2018, 12:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

84,54 CHF -1,95% (25.10.2018, 12:06)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von "kaufen" auf "halten" herab.Novartis habe seinen Umsatz im dritten Quartal um 3% auf 12,8 Mrd. USD steigern können. Negative Währungseffekte hätten allerdings 3% Wachstum gekostet. Umsatztreiber seien einmal mehr die neueren Medikamente wie Cosentyx (750 Mio. USD; +37% kWk) oder Entresto (271 Mio. USD; +113% kWk) gewesen. Auf Jahressicht könnte letzteres die Milliardengrenze überschreiten und zum Blockbuster werden.Bei den Sparten habe nur Innovative Medicines überzeugt. Sie habe sowohl den Umsatz (8,6 Mrd. USD; +6%) als auch das operative Ergebnis (2,2 Mrd. USD; +2% bzw. bereinigt 2,9 Mrd. USD; +12%) steigern können. In Folge der guten Performance habe Novartis den Ausblick für die Sparte angehoben.Weniger erfreulich sei die Lage in den andere beiden Sparten. Während Alcon zumindest seinen Umsatz um 3% auf 1,8 Mrd. USD habe steigern können, leide die Generikasparte Sandoz weiter unter dem schlechten Preisumfeld und dem harten Wettbewerb in den USA. Für die Sparte habe es daher einen Umsatzrückgang von 6% auf 2,4 Mrd. USD zu verkraften gegeben. Operativ sei es dagegen in beiden Divisionen schlecht gelaufen. In Folge des Cypass-Rückzuges (im Bereich des grünen Stars (Glaukom) eingesetzter Stent) sei das operative Ergebnis der Augensparte Alcon auf -297 Mio. USD (bereinigt 301 Mio. USD; -5%) gefallen.Auch bei Sandoz habe es einen Rückgang von 8% auf 358 Mio. USD (bereinigt 541 Mio. USD; -7%) gegeben. Der berichtete operative Gewinn des Gesamtkonzerns sei daher in Q3 um 18% auf 1,9 Mrd. USD gefallen. Bereinigt um Sondereffekte habe er um 5% auf 3,6 Mrd. USD zulegen können. Unter dem Strich habe Novartis im dritten Quartal einen berichteten Nettogewinn von 1,6 Mrd. USD (-22%) bzw. einen bereinigten Nettogewinn von 3,1 Mrd. USD (+2%) oder 1,32 USD je Aktie erzielt.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Novartis-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde bei 93 CHF belassen. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: