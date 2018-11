Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Transformation: Novartis habe einen F&E-Tag durchgeführt und dabei über einige seiner 26 potenziellen Blockbuster informiert. Diese Veranstaltung, zusammen mit den jüngsten und geplanten Akquisitionen (AAA, AveXis bzw. Endocyte) sowie der Ausgliederung von Alcon, mache deutlich, dass die Umwandlung in ein fokussiertes Pharmaunternehmen in vollem Gang sei. Ob dieser Prozess damit schon sein Ende erreicht habe, bleibe abzuwarten, besonders im Hinblick auf die jüngsten Äußerungen der Konzernleitung, gemäß der Sandoz in den nächsten zwei Jahren zu einer unabhängig geführten Einheit werden solle.F&E: Novartis strebe nach einer Führungsposition und wolle den Behandlungsstandard bei mehreren Therapien auf eine neue Basis stellen. Dies würde das Unternehmen in die Lage versetzen, auch künftig ein nachhaltiges Wachstum über dem Branchendurchschnitt zu erzielen. Schneider habe in diesem Jahr bereits über Novartis' bisherige Liste von 13 potenziellen Blockbustern informiert. Die meisten Chancen würden sich aus dieser bisherigen Pipeline mit Zulassungstermin ab 2022 und danach ergeben.Weiterführende Lektüre: "Novartis' Hauptimpulsgeber, inkl. Analyse der 13 potenziellen Blockbuster" (06.04.2018), "AVXS-101 gegen SMA: ein erster wichtiger Schritt auf einem langen Weg in Richtung Gentherapie" (28.08.2018).Novartis habe viele Bälle in der Luft, und diese Bälle müssten am Ende punktgenau landen. Das noch ziemlich neue Managementteam scheine kompetent zu sein und über einen klaren strategischen Plan zu verfügen. Anleger müssten jedoch die angesprochenen Risiken berücksichtigen und auch bedenken, dass Geld, das heute in Novartis investiert werde, in ein am Ende radikal umgestaltetes Unternehmen fließe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: