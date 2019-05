Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die FDA habe Zolgensma zur Behandlung von SMA-Patienten unter zwei Jahren zugelassen. Die Zulassung umfasse Patienten mit SMA vom Typ 1, 2 und 3 sowie prä-symptomatische Patienten.SMA: Spinale Muskelatrophie (SMA) werde durch ein defektes SMN1-Gen verursacht und sei eine schwere neuromuskuläre Erkrankung, die zum Verlust von Motoneuronen und damit zu progressiver Muskelschwäche bis hin zur vollständigen Lähmung führe.Zolgensma: Zolgensma sei das erste zugelassene, einmal zu verabreichende gentherapeutische Präparat, dessen Wirkung darin bestehe, das defekte Gen mittels funktionaler Kopie wiederherzustellen und so den Krankeitsverlauf zu stoppen. Mit anderen Worten: Zolgensma bekämpfe die Grundursache der Krankheit und nicht bloß deren Symptome.Preis: Zolgensma koste USD 2,125 Mio. - und entspreche damit knapp der gemäß ICER noch vertretbaren Preisspanne zwischen USD 1,2 Mio. und USD 2,1 Mio. Um den Patientenzugang zur Therapie sicherzustellen, ermögliche Novartis den Versicherern eine Zahlung in fünf Jahresraten (à USD 425.000) und gewähre bei ausbleibender Wirksamkeit Rabatt. Zum Vergleich: Das einzige ebenfalls zugelassene Mittel zur Behandlung von SMA, Spinraza, koste USD 750.000 im ersten Jahr und danach jährlich USD 350.000.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 82 auf CHF 85 erhöht. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: