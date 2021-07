Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis habe im zweiten Quartal mit einem deutlichen Wachstum von Umsatz und Ergebnissen besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Dies komme auch an der Börse gut an. Die Aktie gewinne am Vormittag knapp zwei Prozent auf 84,96 Schweizer Franken.Zu den guten Zahlen beigetragen hätten Produkte wie das Schuppenflechtemittel Cosentyx und das Herzmedikament Entresto, aber auch die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Sandoz habe sich wieder besser entwickelt, wie die Schweizer am Mittwoch in Basel mitgeteilt hätten. Vor einem Jahr noch habe die Covid-Pandemie die Geschäfte belastet, denn viele Menschen hätten damals den Gang zum Arzt gescheut. Die Ziele für das Gesamtjahr 2021 habe Novartis bestätigt.Im zweiten Quartal habe der Umsatz im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 12,96 Milliarden Dollar (rund 11,95 Milliarden Euro) zugelegt, zu konstanten Währungen habe das Plus neun Prozent betragen. Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis habe um 48 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zugelegt, unter dem Strich habe der Konzern mit 2,9 Milliarden Dollar rund 55 Prozent mehr als im Vorjahr verdient.Die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Überraschend hohe Umsätze und bessere Margen hätten dafür gesorgt, dass der Pharmakonzern auch beim Ergebnis je Aktie besser als gedacht abgeschnitten habe, so Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren an der Aktie sei immer noch relativ gering, doch der Quartalsbericht könnte nun für eine leicht positive Kursreaktion sorgen."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für die Aktie von Novartis. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gelte, warte nun bei 86,92 Franken, dem bisherigen Jahreshoch 2021. Gelinge dies, wäre dies ein neues Kaufsignal für die Aktie. (Analyse vom 21.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link