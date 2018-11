Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (14.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Alcon habe bezüglich der vorgeschlagenen Ausgliederung den Erstzulassungsantrag 20-F bei der SEC eingereicht (www.sec.gov). Die Aktien von Alcon sollten an der SIX und der NYSE unter dem Ticker "ALC" notiert werden.Novartis plane zum H1 19E eine steuerneutrale 100%ige Ausgliederung von Alcon.Alcon sei weltweit der größte Hersteller von Geräten zur Augenuntersuchung. 2017 habe das Unternehmen einen Umsatz von USD 6,8 Mrd. erwirtschaftet. Über die zwei Hauptsparten Surgical (ca. 55% des Umsatzes) und Vision Care (ca. 45% des Umsatzes) erforsche, entwickle, produziere, vertreibe und verkaufe Alcon Augenpflegeprodukte. Gemessen am globalen Marktanteil belege Alcon Platz 1 auf dem Augenchirurgie- und Platz 2 auf dem Augenpflegemarkt.Die Größe des Augenheilkundemarkts, auf dem Alcon tätig sei, liege bei rund USD 23 Mrd. und wachse um ca. 4% p.a. (2018-23). Der Augenchirurgiemarkt, darunter der Verkauf von Implantaten, Konsumgütern und chirurgischen Instrumenten, habe einen Umfang von rund USD 9 Mrd. und verzeichne ein Wachstum von 4% p.a. Auch der Augenpflegemarkt wachse mit einer Größe von rund USD 14 Mrd. um 4% p.a. Er umfasse Augenpflegeprodukte und Produkte für Endverbraucher (Kontaktlinsen).Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, behält das Kursziel von CHF 82 bei einem "hold"-Rating bei. (Analyse vom 14.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: