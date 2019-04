Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Mit einem Umsatz von USD 11,106 Mrd. in Q1, liege Novartis 2% über Konsens und VontE. Wichtiger noch sei, dass das Core Oplnc die Konsensschätzungen um 9,5% übertroffen habe, woraus sich eine Marge von 29,3% ergebe (200 Bp. über Konsens). Durch die bessere operative Performance sei auch das Kern-EPS höher als erwartet (+11% ggü. Konsens).Produkte: Gilenya sei aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben (ohne USA +1%). Consyntex erfülle die Analysten- und die Konsenserwartungen. Entresto übertreffe dank neuer Studiendaten, die für eine Aufnahme klinischer Studien sprechen würden, Konsens und VontE (+9,2% ggü. Konsens). Kisqali und Kymriah würden an Fahrt aufnehmen (+19,7%/ +55,2% ggü. Konsens). Lutathera habe einen guten Start (+17,8% ggü. Konsens).Ausblick: Bei unveränderten Umsatzprognosen (MSD) erwarte NOVN nun bei konst. Währung ein Wachstum des Core OpInc in der Größenordnung von HSD (bisher MSD-HSD).Sandoz habe aufgrund des anhaltenden Preisdrucks in den USA erwartungsgemäß eine schwache Entwicklung verzeichnet. Richard Saynor sei zum neuen CEO ernannt worden und solle Sandoz durch die Transformation führen.Das Kursziel von CHF 82 und das "hold"-Rating bleiben unverändert, so Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: