SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,21 CHF -0,53% (22.07.2019, 10:00)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Umsatz: Die Analystenschätzungen seien 3% hinter dem ausgewiesenen Konzernumsatz zurückgeblieben. Schneider habe seine Zahlen vor allem für Entresto, Kisqali und Kymriah angepasst. Insgesamt sei die Umsatzschätzung des Analysten für das GJ19 durch die Anpassung von USD 46,5 Mrd. auf USD 46,1 Mrd. gestiegen - worin der Umsatz von USD 1,2 Mrd. für das Dermatologiegeschäft und das Portfolio für generische orale Feststoffe in den USA enthalten sei, das im 2H19 an Aurobindo verkauft werden solle.Kernbetriebsmarge: Die Kernbetriebsmarge von Innovative Medicines für das 2Q19 übersteige die Analystenschätzungen um 130 Bp. Dies entspreche mehr oder weniger den 150 Bp, die Novartis auf Einmaleffekte zurückgeführt habe: Bestandsrückstellungen vor der Einführung von USD 100 Mio. nach der Zulassung von Zolgensma und Piqray hätten etwa 1% beigetragen, und Lieferengpässe der Generika Diovan und Exforge hätten weitere circa 0,5% beigetragen.Steuersatz: Der Steuersatz sei dank der im Mai 2019 verabschiedeten bundesweiten Steuerreform in der Schweiz dauerhaft gestiegen, und der Kernsteuersatz sei vor allem aufgrund einer Änderung des Gewinnmix gestiegen.Daher bekräftigt Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 85 sowie sein "hold"-Rating. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: