SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,38 CHF +4,39% (10.03.2020, 11:16)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Auch das Papier des Schweizer Pharmakonzerns sei in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Unterstützung könnte die Novartis-Aktie nun von einem soeben beschlossenen Aktienrückkaufprogramm erhalten. Wie Novartis am Dienstag mitgeteilt habe, sollten in den kommenden drei Jahren maximal 10% der eigenen Aktien zurückgekauft werden. Jeweils im Rahmen der Ermächtigung durch die Generalversammlung sollten diese Aktien über eine separate Handelslinie gemäß International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft werden, habe es in der Mitteilung geheißen. An den zukünftigen Generalversammlungen sollten dann Kapitalherabsetzungen in der Höhe des jeweils erzielten Rückkaufvolumens beantragt werden.Vor Kurzem habe es bei Novartis auch gute Nachrichten von der Pipeline-Seite gegeben. Der Pharmakonzern habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Marktzulassung für das Medikament Isturisa (Osilodrostat) erhalten.Die Novartis-Aktie habe zuletzt bis in den Bereich von 74,68 Euro korrigiert. Damit sei das Papier auch kurzzeitig unter das bisherige 52-Wochen-Tief von 76,96 Euro gefallen. Dieses habe jedoch schnell zurückerobert werden können. Novartis bleibe einer der Pharma-Favoriten des "Aktionärs". Nicht zu verachten sei auch die starke Dividendenrendite von derzeit 3,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,62 EUR +5,84% (10.03.2020, 11:31)