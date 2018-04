Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.04.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe seinen Umsatz in Q1/2018 um 10% auf 12,7 Mrd. USD gesteigert. Positive Währungseffekte hätten 6% zu diesem Umsatzwachstum beigetragen. Wachstumstreiber seien einmal mehr Cosentyx (580 Mio. USD; +41% kWk) und Entresto (200 Mio. USD; +138% kWk) gewesen. Allerdings habe das Wachstumstempo im Vergleich zu Q4/2017 bei Cosentyx nachgelassen. Bei den Sparten hätten vor allem Innovative Medicines und die Augensparte Alcon überzeugen können. Für letztere prüfe Novartis weiterhin strategische Optionen. Eine mögliche Transaktion finde aber nicht vor dem ersten Halbjahr 2019 statt. Mit einer bereinigten operativen Marge von 20,2% in Q1/2018 habe auch der Verkaufsdruck abgenommen, da die Sparte jetzt wieder eine mit Sandoz vergleichbare Marge liefere. Es bleibe also abzuwarten, ob Novartis sich wirklich endgültig von Alcon verabschieden wolle.Eine andere Entscheidung habe Novartis aber getroffen und sei aus dem OTC-Joint-Venture mit GSK für 13 Mrd. USD endgültig ausgestiegen. Vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Aktionäre, sei voraussichtlich in Q2/2018 mit einem erheblichen einmaligen Zuwachs des Reingewinns zu rechnen.Die Generikasparte Sandoz leide weiter unter dem schlechten Marktumfeld in den USA und habe hier einen Umsatzrückgang von 18% verkraften müssen. Sandoz habe in Q1/2018 zwar trotzdem seinen Umsatz um 4% steigern können, dies habe aber vor allem auf positiven Währungseffekten beruht. Einen Lichtblick biete der Umsatzanstieg bei generischen Biopharmazeutika, die um 13% hätten zulegen können und ein Schwerpunkt von Novartis seien. Der operative Gewinn des Konzerns habe in Q1 um 27% (17% kWk) auf 2,5 Mrd. USD zugelegt (bereinigt 3,3 Mrd. USD; +11%). Der Reingewinn habe bei 2,0 Mrd. USD (bereinigt: 3,0 Mrd. USD; +11%) gelegen.Ausblick für 2018 bestätigt: Das Unternehmen gehe beim Konzernumsatz von einer Steigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der bereinigte Gewinn solle dagegen um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zulegen. Novartis rechne mit einem Währungseffekt von 3% beim Umsatz bzw. 4% beim bereinigten operativen Ergebnis unter der Voraussetzung, dass die Wechselkurse auf dem Januar-Niveau bleiben würden. Während der Konzern bei Sandoz mit einer Stagnation rechne, solle Alcon im niedrigen bis mittleren und Innovative Medicines im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: