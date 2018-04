SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Unternehmen habe die Vereinbarung zur Übernahme von AveXis für 218 USD je Aktie bzw. rund 8,70 Mrd. USD in bar bekannt gegeben. AveXis verfüge über eine Gentherapie-Plattform basierend auf der AAV9-Technologie. Der führende Produktkandidat AVXS-101 werde für die Behandlung von spinaler Muskelatrophie getestet und verfüge u.a. über den Breakthrough Therapy-Status in den USA (ermögliche beschleunigte Zulassung). Jetzt werde die Markteinführung in den USA für 2019 erwartet. AVXS-101 werde Blockbuster-Potenzial zugeschrieben (gem. Marktkonsens Umsätze von über 1 Mrd. USD ab 2021). Im Falle eines erfolgreichen Transaktionsabschlusses rechne Novartis 2018 und 2019 aufgrund von F&E-Investitionen mit leicht negativen Auswirkungen auf das operative Kernergebnis und ab 2020 mit stark positiven Ergebnisbeiträgen.Vor diesem Hintergrund relativiere sich aus Sicht des Analysten der zunächst hohe Preis (u.a. Prämie von 88% auf Schlusskurs vom 06.04.; bisher keine Umsätze; EPS 2017 (AveXis): -7,28 USD). Die Finanzierung stelle u.a. wegen des geplanten Verkaufs des Consumer Healthcare-Anteils kein Problem dar. Die Gentherapie-Plattform für Erkrankungen des zentralen Nervensystems ergänze Novartis CAR-T-Plattform (Krebs) sinnvoll und stehe im Einklang mit der Strategie, sich auf innovative Therapieansätze mit hohem medizinischem Bedarf zu fokussieren.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novartis-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 83,00 CHF gesehen. (Analyse vom 09.04.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:66,36 EUR +0,55% (09.04.2018, 10:29)