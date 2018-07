Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.07.2018/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Konzern: Der Konzernumsatz sei auf USD 13,16 Mrd. (+7,5% J/J in USD, 5% in konst. Währung) gestiegen und habe damit seine Schätzungen um 2,4% und die des Konsens um 1,5% übertroffen. Der Kernbetriebsgewinn habe USD 3,54 Mrd. (+9,5% J/J) betragen und damit seine Schätzungen um 3,8% und die des Konsens um 2,4% übertroffen. Die Kernbetriebsmarge habe 26,9% (J/J +49 Bp.) betragen. Das Kern-EPS von USD 1,29 übertreffe seine und die Konsensprognosen um 2,8% bzw. 3,2%.Innovative Medicines: Das gute Ergebnis sei vorrangig Innovative Medicines zu verdanken (Umsatzwachstum +9,8% J/J, Kernbetriebsgewinn +14,3%). Die wichtigsten Beiträge hätten Cosentyx mit einem Anstieg um 43%, Entresto mit 117% und das Onkologiegeschäft mit einem Umsatzwachstum von 10% (J/J, konst. Währung) geliefert.Sandoz: Das Ergebnis von Sandoz leide nach wie vor unter der anhaltend starken Preiserosion in den USA (-9%). Die Entwicklung ohne die USA sei weiterhin stabil (+5%). Diese Ergebnisse würden im Großen und Ganzen den Schätzungen von Schneider entsprechen.Alcon: Der Umsatz von Alcon entspreche im Großen und Ganzen seinen Schätzungen, der Kernbetriebsgewinn übertreffe sie leicht.Die Ergebnisse für das 2Q18 seien überzeugend, insbesondere im Bereich Innovative Medicines, hier hätten die Erwartungen zum Umsatzwachstum und zur Profitabilität übertroffen werden können. Vor allem habe auch Cosentyx, der wichtigste Wachstumsmotor des Unternehmens, wieder zulegen können, nachdem im 1Q18 die Prognosen verfehlt worden seien. Dieses Wachstum sei auf die starke zugrunde liegende Nachfrage und den besseren Zugang zu früheren Therapielinien zurückzuführen gewesen. Zudem habe auch Entresto mit dem über Erwarten starken Wachstum überzeugen können. Das Präparat dürfte sich 2018 zu einem Blockbuster entwickeln.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Novartis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 80 bestätigt. (Analyse vom 18.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link