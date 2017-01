ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (31.01.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Papier des Pharma-Giganten könne mit Kursgewinnen glänzen. Positiv aufgenommen worden sei u.a., dass sich der Novartis-Chef Joe Jimenez am Dienstag mit dem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus treffe. Außerdem habe es auch von der Entwicklungsseite positive Nachrichten gegeben. Das Mittel Votubia zur Behandlung von refraktären fokalen Epilepsie-Anfällen bei tuberkulöser Sklerose (TSC) habe in der EU die Zulassung erhalten.Vor kurzem habe die Novartis-Aktie zum wiederholten Male die Unterstützungszone im Bereich von 69 bis 70 CHF getestet. In den vergangenen Handelstagen habe sich die Novartis-Aktie wieder nach oben absetzen können. Doch noch gebe es keine Entwarnung: Ein nachhaltiger Sprung über die 200-Tage-Linie bei 75,50 CHF lasse weiter auf sich warten.Neueinsteiger sollten in jedem Fall das Kaufsignal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Unter 64,70 CHF sollte die Novartis-Aktie in keinem Fall zurückfallen. (Analyse vom 31.01.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:67,93 EUR +0,40% (31.01.2017, 17:36)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:67,712 EUR -0,05% (31.01.2017, 17:56)