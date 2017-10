SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.10.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe Übernahmepläne für das französische Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) bekannt gegeben; das Kaufangebot sei noch offen. Teil dieser Übernahme wäre auch Lutathera, eine erstklassige Radioligandentherapie, die in Europa bereits für neuroendokrine Tumoren (NET) zugelassen sei und deren Zulassung in den USA derzeit geprüft werde.Lutathera sei in der EU am 29. September 2017 für die Behandlung von nicht resezierbaren oder metastasierten neuroendokrinen Tumoren des gastroenteropankreatischen Systems (GEP-NET) zugelassen worden. In den USA werde Luthatera mit PDUFA-Datum 26. Januar 2018 geprüft.AAA habe im Juli 2017 seinen Antrag auf Zulassung als neues Medikament (NDA-Antrag) erneut eingereicht, nachdem es Ende 2016 ein vollständiges Antwortschreiben der Behörde erhalten habe, in dem Bedenken hinsichtlich Format, Rückverfolgbarkeit, Einheitlichkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die klinischen Daten aus NETTER-1 und Erasmus angeführt worden seien. Ferner seien in dem Schreiben Untergruppenanalysen und bedeutende Krankheitsbilder sowie eine Aktualisierung der Sicherheitsdaten aus klinischen und nicht-klinischen Studien angefordert worden. Es seien jedoch keine zusätzlichen klinischen Studien verlangt worden.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 80. (Analyse vom 30.10.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:69,87 EUR -0,04% (30.10.2017, 10:11)