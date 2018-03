SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe mit GSK vereinbart, seine 36,5%-ige Beteiligung am OTC-Consumer-Health-Joint-Venture (OTC JV) für USD 13 Mrd. an GSK zu verkaufen. Novartis wolle die Erlöse dazu einsetzen, "sein Kerngeschäft auszubauen, die Aktionärsrenditen zu steigern und zur Erreichung einer Wertschöpfung ergänzende Übernahmen durchzuführen".GSK habe vereinbart, USD 13 Mrd. in bar für die Beteiligung von Novartis am OTC JV zu zahlen. Der Preis sei von beiden Parteien ausgehandelt worden. Die vier Geschäftsführer des JV (von insgesamt elf), die Novartis ernannt habe, würden nach Abschluss der Transaktion zurücktreten. Die Transaktion unterliege der Genehmigung durch die Aktionäre von GSK. Der Abschluss werde für Q2/2018 erwartet, sofern die erforderlichen Genehmigungen vorlägen.Die gute Entwicklung habe den Analysten überrascht, denn nach großen Anstrengungen zur Integration des JV würden die Geschäfte bereits Früchte tragen - sowohl das Wachstum als auch die Margen würden anziehen. Der Analyst habe mit einem Preis von rund USD 16 Mrd. und einer EPS-Verwässerung von 5,5% gerechnet. Inzwischen gehe er davon aus, dass Novartis seine Pipeline ausbauen werde, da auslaufende Patente das Wachstum 2019 wieder belasten würden (Gilenya, Afinitor). Er wäre nicht überrascht, wenn es zu größeren Übernahmen käme, da bereits der ehemalige CEO über umfangreiche ergänzende Übernahmen im Bereich von USD 12 bis 15 Mrd. gesprochen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,26 EUR +1,32% (27.03.2018, 09:51)