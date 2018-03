SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 76,10 +2,28% (27.03.2018, 15:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.03.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von 88 auf 83 CHF.Der Schweizer Pharmagigant steige aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem britischen Konkurrenten GlaxoSmithKline (GSK) aus, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Erlöse aus dem Verkauf der bestehenden Beteiligung an GSK sollten u.a. in das Wachstum des Kerngeschäfts und in ergänzende Akquisitionen investiert werden. Die Transaktion sei angesichts der aktuellen Umwälzungstendenzen überraschend. Weininger werte sie vor dem Hintergrund des attraktiven Preises und der Fokussierung auf das Kerngeschäft sowie Zukunftsthemen positiv.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novartis-Aktie bestätigt und das Kursziel von 88 auf 83 CHF reduziert. (Analyse vom 27.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,82 EUR +2,21% (27.03.2018, 15:26)