Nach Daten des Internationalen Währungsfonds (BNPLNPCN-Index) würden sie 1,81% der Bilanzsumme chinesischer Banken ausmachen. Die Summe der Kredite mit hohem Ausfallrisiko liege nach Bloomberg-Angaben bei ca. 3,8 Milliarden Renminbi. Das Volumen der notleidenden Kredite sei im Vergleich zu den Bilanzsummen der einheimischen Banken zwar offiziell weiterhin sehr niedrig. Die Realität sei jedoch vermutlich komplexer. Andernfalls wäre die Regierung bei der Eindämmung und Reform des Schattenbankensystems nicht so aggressiv vorgegangen und hätte sich auch nicht so rigoros für den Abbau der Verschuldung von Nicht-Finanz-Unternehmen eingesetzt.



In der Stahlindustrie würden Überkapazitäten vielfach gemeldet und von der Zentralregierung untersucht (Reuters 27.9.2019). Der Abbau von Überkapazitäten und eine höhere Nachfrage hätten allerdings zu einer Stabilisierung der Stahlpreise beigetragen. Wo einst eine akute Krise geherrscht habe, habe der Druck etwas nachgelassen.



Das genaue Ausmaß der notleidenden Kredite lasse sich schwer abschätzen. Dass hier der Auslöser für eine Krise liegen könnte, erscheine jedoch unwahrscheinlich. Es sei denn, es käme zu einer großen Korrektur am Immobilienmarkt. Chinas Regierung werde nicht müde zu betonen, dass sie hier einige beträchtliche Überkapazitäten abgebaut und - ebenso wichtig - die Entschuldung im Bereich der Nicht-Finanz-Unternehmen vorangetrieben habe.



China habe trotz schwächeren Wachstums (offiziellen Angaben zufolge: voraussichtlich 6% im Jahr 2020) seine vergleichsweise straffe Geldpolitik beibehalten. Ein Grund sei vermutlich, dass der Immobiliensektor die Wirtschaft noch immer belebe und in einigen Fällen übermäßige Risiken eingegangen worden seien. Sektoren, die Überkapazitäten aufweisen würden, mit niedrigeren Zinssätzen finanzieren zu wollen, sei zwar nicht sinnvoll. Die angestrebten Mindestreservequoten hätten hingegen immerhin einen Teil dieses Ziels erreicht.



In China sei geliehenes Geld nicht immer fungibel. Es werde in einem sozialen Spiel, das von den meisten Marktteilnehmern gespielt werde, im Sinne des größeren Gemeinwohls gelenkt und gefördert. Staatseigene Unternehmen würden vielfach vor Kreditrisiken geschützt und von großen Banken stark finanziert. Hier scheine der eigentliche Kern des Problems zu liegen: Es sei nicht das Kreditrisiko, sondern eine geringe Produktivität. (14.02.2020/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft, der Motor der Weltwirtschaft, stottert, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Vom Handelskrieg mit den USA und dem Corona-Virus abgesehen, sei ein Großteil der Gründe dafür strukturell bedingt. Doch auch faule Kredite in den Bilanzen chinesischer Banken und Überkapazitäten in einzelnen Sektoren würden dazu beitragen.Überkapazitäten, z.B. Blasen im Stahl- und Immobiliensektor, würden letztlich dazu führen, dass die Bilanzen von Banken unter Druck stünden. Marktbeobachtern zu Folge sei dies besonders für Chinas Regionalbanken derzeit ein akutes Problem. Betrachte man die Ergebnisprognosen chinesischer Banken, so falle auf, wie niedrig diese seien. Dabei seien einige größere Banken in puncto Kernkapital sehr stark aufgestellt, Regionalbanken hingegen deutlich schwächer. Da der chinesische Finanzmarkt weniger stark entwickelt sei, sei es schwierig Notierungen für Credit Default Swaps (CDS) für Banken zu finden. Normalerweise würden die Gegenparteien ihr Exposure auf diese Weise reduzieren, was eine größere Hebelwirkung im System ermögliche. Theoretisch könnte das Geld dann schneller fließen.