Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (29.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa werde am 3. November ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorlegen. Bereits gestern habe der norwegische Billigflieger Norwegian Air Shuttle (NAS) seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben - und diese hätten sich wahrlich sehen lassen können. So sei der Umsatz im Jahresvergleich um 68 Prozent auf 1,52 Norwegische Kronen (156 Millionen Euro) gestiegen.Zudem habe das Unternehmen, dass nur durch eine massive Umschuldung, die zulasten der Altaktionäre (siehe den dramatischen Kursverfall der vergangenen Monate) erfolgt sei, vor der Pleite habe bewahrt werden können, wieder schwarze Zahlen verbucht. Nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust 980 Millionen Kronen verbucht worden sei, habe NAS nun auch dank positiver Sondereffekte einen Überschuss von 169 Millionen Kronen erzielt.NAS komme nun zugute, dass man die Zinskosten durch die Reduzierung der Schulden um knapp 80 Prozent kräftig habe verringern können. Ein weiterer enormer Vorteil gegenüber Lufthansa & Co sei die enorm junge Flugzeugflotte. Denn im Zuge der Restrukturierungen habe man sich von den ältesten der ursprünglich 160 Jets getrennt und nun die 51 jüngsten behalten. Mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 3,6 Jahren lägen die Treibstoffkosten - angesichts kräftig angezogener Ölpreise für viele Airlines eine große Herausforderung - zum Teil weit unter dem Niveau der Konkurrenz.Die Zahlen für das dritte Quartal würden durchaus Mut machen, dass NAS schneller als anderen Airlines der Turnaround gelinge. Nichtsdestotrotz bleibt der norwegische Billigflieger, der nur haarscharf an der Pleite vorbeigeschrammt ist, natürlich ausnahmslos für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position mit einem Stopp bei 0,79 Euro absichern. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link