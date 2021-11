Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,1502 EUR +1,05% (12.11.2021, 09:48)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

11,48 NOK -0,07% (12.11.2021, 09:37)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, EN Oslo: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, EN Oslo: NAS) unter die Lupe.Über Jahre hinweg habe es gefühlt eigentlich ausnahmslos schlechte Nachrichten zu Norwegian Air Shuttle gegeben. Der Billigflieger habe sich mit dem Versuch, Low-Cost auch auf der Langstrecke zu etablieren, komplett verhoben. Die Altaktionäre hätten hierfür einen hohen Preis gezahlt: Ihr Investment sei praktisch wertlos geworden - leicht zu erkennen am dramatisch schlechten Kursverlauf.Doch nach tiefgreifender Restrukturierung mit harten Einschnitten und sehr umfangreichen Kapitalerhöhungen stehe Norwegian Air Shuttle nun wieder so gut da wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ein Beleg dafür seien die starken Q3-Zahlen gewesen. Und die Serie an guten Nachrichten reiße nicht ab. Dies dürfte den Aufsichtsratschef der Airline, Svein Harald Øygar, nun dazu bewogen haben, erneut Norwegian Air Shuttle-Aktien zu kaufen.So habe er in dieser Woche weitere 10.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 11,81 Kronen (1,18 Euro) pro Aktie erworben, womit er nun über 1,53 Millionen Anteile verfüge.Mutige können daher bei der Norwegian Air Shuttle-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp: 0,84 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link