Hannover (www.aktiencheck.de) - Der norwegische Bankensektor ist einer der am stärksten kapitalisierten Bankenmärkte in Europa, so die Analysten der Nord LB.



Es seien vor allem die hohen regulatorischen Anforderungen, die bereits frühzeitig die Institute verpflichtet hätten, bestimmte Mindestvorgaben einzuhalten. Auch Asset-Qualität und Profitabilität würden positiv hervor stechen. Sowohl die norwegische Aufsicht als auch die Zentralbank sähen Risiken in der hohen Verschuldung der Privathaushalte. Allerdings seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, um einer Überhitzung des Immobilienmarktes und einer ausufernden Verschuldung der Privathaushalte entgegenzuwirken, so dass die Risiken aus Sicht der Analysten überschaubar seien. Norwegische Institute hätten sehr solide Loan-to-Deposit Ratios. Dennoch seien die Banken von der Refinanzierung über den Kapitalmarkt abhängig. Der Zugang zum Funding sei jedoch ausgezeichnet, so dass selbst schwierige Marktphasen kaum problematisch sein dürften.



Die Analysten der Nord LB erwarten, dass sich das Funding für norwegische Banken perspektivisch verteuert, da sie in allen Asset-Kategorien von tendenziell steigenden Spreads ausgehen. Dies liege nicht unerheblich an der Beendigung der Ankaufprogramme durch die EZB, die auf den gesamten Markt wirke. Mit der Einführung der BRRD ab Januar 2019 würden auch norwegische Banken beginnen, MREL-fähige Senior Unsecured Bonds zu emittieren. Diese so genannten Non-preferred Seniors seien aufgrund ihres schlechteren Haftungsrangs teurer als Preferred Seniors. (Ausgabe Januar 2019) (09.01.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu



mehr >