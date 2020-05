ASX-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

14,80 AUD +7,64% (29.05.2020, 08:11)



ISIN Northern Star Resources-Aktie:

AU000000NST8



WKN Northern Star Resources-Aktie:

A0BLDY



Ticker-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NS7



ASX-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NST



Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (29.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) unter die Lupe.Die charttechnische Situation bei Northern Star Resources sei sehr spannend. Das Papier des australischen Goldproduzenten schicke sich an, nach oben auszubrechen. Dafür müsste das Vor-Corona-Hoch überwunden werden. Die starke Kursentwicklung sei aber auch operativ gerechtfertigt. Anleger könnten bei Northern Star Resources auf einen Ausbruch spekulieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.05.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:8,89 EUR +8,31% (29.05.2020, 18:08)