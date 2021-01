Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nornickel.



Börsenplätze Nornickel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nornickel-Aktie:

28,80 EUR -2,70% (22.01.2021, 16:06)



US-OTC-Aktienkurs Nornickel-Aktie:

35,00 USD -2,82% (22.01.2021, 16:05)



ISIN Nornickel-Aktie:

US55315J1025



WKN Nornickel-Aktie:

A140M9



Ticker-Symbol Nornickel-Aktie:

NNIC



US-OTC Ticker-Symbol Nornickel-Aktie:

NILSY



Kurzprofil MMC (Mining and Metallurgical Company) Norilsk Nickel:



MMC (Mining and Metallurgical Company) Norilsk Nickel (ISIN: US55315J1025, WKN: A140M9, Ticker-Symbol: NNIC, US-OTC-Symbol: NILSY) ist ein russisches Bergbauunternehmen. Das Unternehmen gilt als einer der weltgrößten Produzenten von Nickel, Palladium, Platin und Kupfer. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit gehören die Erkundung, der Abbau, die Verarbeitung und der Vertrieb von Metallen und nicht-metallischen Mineralien. (22.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nornickel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie von Nornickel (ISIN: US55315J1025, WKN: A140M9, Ticker-Symbol: NNIC, US-OTC-Symbol: NILSY) unter die Lupe.Es laufe derzeit rund für Nornickel - vielen Lesern noch als Norilsk Nickel bekannt. Dank der zuletzt kräftig gestiegenen Preise für viele Industriemetalle habe auch der Kurs des russischen Rohstoffgiganten deutlich an Höhe gewinnen können. Nun werde es für die traditionell extrem dividendenstarke Aktie charttechnisch richtig spannend.Denn die Anteile stünden kurz vor dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch. Dazu müsste der Kurs über die Marke von 36,54 Dollar klettern. Nach einem kleinen Rücksetzer zuletzt, hänge die Rohstoffaktie aktuell noch unter dem Widerstandsbereich bei 36 Dollar fest.Im heutigen Handel gebe die Nornickel-Aktie in einem sehr schwachen Marktumfeld aber zunächst deutlich nach. Womöglich stehe aber in der nächsten Woche ein erneuter Ausbruchsversuch an.Glücke der Sprung über die Hürde von 36,54 Dollar, wäre der Weg nach oben vorerst frei. Für den Fall, dass der Kurs weiter nachgebe, drohe hingegen ein Doppel-Top - eine bearishe Chartformation. Anleger sollten den spannenden Chart jedenfalls im Auge behalten.Anleger können nach wie vor zugreifen, der Stopp sollte bei 20,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link