Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das TecDAX-Unternehmen habe bei den Anlegern zuletzt wieder für Freude gesorgt. Wenn alles gut gehe, sei in Australien ein Großauftrag für Nordex drin. Außerdem seien in Finnland mehrere Aufträge gewonnen worden. Gleichzeitig habe die Nordex-Aktie die Konsolidierung beendet.Schon in den kommenden Wochen könnte für Australien ein entsprechender Vertrag mit Acciona Energía abgeschlossen werden. Bei dem Auftrag gehe es um die Lieferung und Installation von bis zu 180 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als einem Gigawatt. Zum Vergleich: Das wäre fast genauso viel, wie der Auftragseingang im gesamten ersten Quartal.Das Q1 habe im Vergleich zum Vorjahr beim Auftragseingang etwas schlechter abgeschnitten. Mit 1,25 Gigawatt sei er um fast ein Viertel gesunken. Nordex habe von einer "verhaltenen Nachfrage" der globalen Windindustrie zum Jahresstart berichtet. Weil allerdings mehr Windräder installiert worden seien, seien die Erlöse zu Beginn des Jahres geklettert.Alles in allem sei der Konzern allerdings im ersten Jahresviertel noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als vor einem Jahr. Das sei aber nicht überraschend gekommen: Vorstandschef José Luis Blanco habe bereits Ende März gesagt, dass er noch ein schwaches erstes Quartal erwarte. Geschäftsprozesse seien in Anbetracht der Pandemie in ihrer Effizienz nach wie vor beeinträchtigt oder auch verzögert. Hinzugekommen sei, dass Nordex in Q1 zu einem größeren Teil noch von margenschwächeren Altprojekten belastet gewesen sei. Die Windkraftbranche leide zudem seit einiger Zeit unter hohem Wettbewerb und entsprechendem Preisdruck. Zudem hätten Nordex Mehrkosten belastet.Eine starke Auftragsentwicklung, die guten langfristigen Aussichten und das verbesserte Chartbild würden für Nordex sprechen. Noch sei es nach dem jüngsten Abverkauf aber zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen.Neueinsteiger können deshalb vorerst noch abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 16,00 Euro beachten. (Analyse vom 23.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)