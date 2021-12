Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,14 EUR -0,49% (22.12.2021, 14:41)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,17 EUR +0,71% (22.12.2021, 14:26)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Jahr 2021 neige sich dem Ende entgegen. Bei Nordex seien damit Hoffnungen verbunden, dass es 2022 wieder aufwärts gehe. In den vergangenen Monaten hätten die angespannten Lieferketten für Probleme im operativen Geschäft gesorgt - auch der Aktienkurs sei unter die Räder gekommen. DER AKTIONÄR zeige, was nun fürs neue Jahr erwartet werde.Aktuell werde auch für 2022 kein Turnaround erwartet. Die Experten würden vielmehr davon ausgehen, dass unter dem Strich erneut ein Verlust von 32 Mio. Euro anfalle. Für das laufende Jahr lägen die Schätzungen derzeit allerdings sogar noch bei minus 124 Mio. Euro. Das EBITDA solle ebenfalls deutlich steigen und sich von 52 auf 154 Mio. Euro etwa verdreifachen.Der Umsatz solle hingegen auf hohem Niveau stagnieren. Genau wie 2021 würden die Experten hier 5,1 Mrd. Euro erwarten. Da die Auftragsbücher aber nach wie vor prall gefüllt seien und immer mehr Länder auf einen konsequenten Ausbau der Windkraft setzen würden, sollte gerade hier mittelfristig deutlich mehr drin sein.Anleger warten vorerst weiter ab, bis sich das Sentiment verbessert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: