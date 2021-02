Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.02.2021/ac/a/t)



Trotz Coronakrise habe sich die Nordex-Aktie 2020 etwa verdoppelt. Nachdem Anfang Januar ein neues Mehrjahreshoch bei 27,44 Euro markiert worden sei, schnaufe das Papier des Turbinenbauers aktuell zwar etwas durch - das aber auf hohem Niveau. Der rasante Kursanstieg könnte sich nun auszahlen und Nordex sogar in den MDAX spülen.Angesichts der deutlich gestiegenen Marktkapitalisierung gelte der Windanlagenbauer als aussichtsreicher Kandidat für einen Aufstieg in den Index der mittelgroßen Werte. Die Index-Experten von Stifel Europe und der Commerzbank würden jeweils damit rechnen, dass die Deutsche Börse am Mittwoch, 3. März, die entsprechende Änderung ankündige. Platz machen müssten im MDAX voraussichtlich METRO, OSRAM und die Aareal Bank, sodass neben Nordex auch Encavis und Porsche aufrücken dürften.Am Montag, den 22. März, würden die Änderungen dann umgesetzt. Die Nordex-Aktie dürfte damit auf weiteres Investoreninteresse stoßen. So müssten einerseits Indexfonds, die den MDAX nachbilden würden, zukaufen und andererseits dürfte gerade im Ausland die Bekanntheit der Aktie weiter steigen.