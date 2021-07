Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe Schlag auf Schlag beim Turbinenbauer Nordex. Am Dienstag habe der Konzern nun seine Zahlen zum Auftragseingang im zweiten Quartal veröffentlicht. Die deutliche Steigerung zum Vorjahr komme nach den zahlreichen Auftragsmeldungen zuletzt nicht überraschend, die Zahlen würden dennoch zuversichtlich stimmen.Im zweiten Quartal habe der Auftragseingang 1,53 Gigawatt betragen - nach 888 Megawatt im Vorjahr. Ohne Servicegeschäft hätten sich die neuen Aufträge im ersten Halbjahr damit auf 2,78 Gigawatt summiert. Das seien knapp zehn Prozent mehr als vor einem Jahr, was sich nach dem schwachen Auftaktquartal durchaus sehen lassen könne.54 Prozent der Aufträge kämen aus Europa, die anderen 46 Prozent aus Lateinamerika. Stärkste Einzelmärkte seien in Europa Finnland, Deutschland, Spanien und die Niederlande gewesen. Stark: 89 Prozent der Aufträge seien auf die Delta4000-Baureihe entfallen, die deutlich profitabler sei als die alte Generation. "Der weiter steigende Anteil unserer Delta4000 Baureihe im Auftragseingang spiegelt die starke Nachfrage nach leistungsstarken Turbinen des Segments 4MW+ und 5MW+ weltweit wider", habe sich Nordex-CEO José Luis Blanco zufrieden gezeigt.Die Auftragslage stimme. Das überrasche nicht, könne nach der überraschenden Kapitalerhöhung zuletzt aber zunächst nicht für wirklich bessere Stimmung sorgen. Der Konzern müsse viel Vertrauen zurückgewinnen, entscheidend dafür bleibe die Entwicklung der Marge.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link