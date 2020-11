XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,09 EUR -0,98% (12.11.2020, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,15 EUR +0,12% (12.11.2020, 16:32)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Nordex hätten Anleger ihren Einsatz in nur sechs Wochen nahezu verdreifachen können. Die außerordentliche gute Nachrichtenlage habe den Wert zuletzt stark beflügeln können.Die Nordex-Aktie sei am Montag nun endgültig aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen, die sie bereits seit dem Corona-Tief Mitte März ausgebildet habe. Zuvor sei es bei dem Wert Anfang Oktober zu einem Fehlausbruch gekommen, bei dem der Wert nach dem Bruch der Begrenzungslinie bei 13 Euro innerhalb von zwei Wochen wieder unter diese zurückgefallen sei.Während des aktuell starken Anstiegs habe die Aktie zudem die massiven Widerstände am Zwischenhoch bei 14,95 Euro sowie am Mehrjahreshoch vom April 2019 bei 15,75 Euro geknackt. Im Moment stehe der Wert knapp unter dem Widerstand bei 17,23 Euro, der vom Verlaufstief im November 2016 ausgehe.Trader könnten auf einen erneuten Ausbruch spekulieren, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: