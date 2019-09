Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,92 EUR +3,17% (19.09.2019, 15:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.

Dank eines neuen Auftrags aus Portugal gehöre die Nordex-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten im SDAX. Durch das deutliche Kursplus notiere die Nordex-Aktie wieder unmittelbar unterhalb der wichtigen 10-Euro-Marke. Am Freitag wolle die Bundesregierung zudem ein Klimaschutzpaket beschließen, dass der Windbranche weiteren Rückenwind verleihen könnte.

Die Perspektiven für Windaktien seien weiterhin gut. Mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke würde sich auch bei Nordex das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Trader könnten dann auf eine schnelle Erholung bis in den Bereich um 12 Euro setzen. Wer längerfristig in die Branche investieren wolle, setze aber weiter auf den profitablen Weltmarktführer Vestas, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)