Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine sorge sich die Welt um die Verlässlichkeit von Öl- und Gaslieferungen. Eine mögliche Alternative für den Westen sei der massive Ausbau der Windkraft. Die Aktien von Turbinenbauern wie Nordex oder Parkbetreibern wie Ørsted ( ISIN DK0060094928 WKN A0NBLH ) hätten im Handelsverlauf bereits ein beeindruckendes Comeback gefeiert.Die Ørsted-Aktie habe im Tief heute noch bei 81,32 Euro notiert. Aktuell stehe der Kurs sportliche 16 Euro höher, 20 Prozent betrage somit das Plus intraday. Auch gegenüber dem gestrigen Schlusskurs stehe im schwachen Gesamtmarkt ein satter Zuwachs von zehn Prozent zu Buche. Auch die Nordex-Aktie notiere inzwischen mehr als fünf Prozent im Plus, nachdem im frühen Handel noch acht Prozent Minus verzeichnet worden seien.Klar sei, dass explodierende Ölpreise und die Sorge um ein adäquates Angebot die Suche nach Alternativen nötig mache. Ein schnellerer und deutlicherer Ausbau der Windkraft sei da naheliegend. Doch Anleger sollten angesichts der heutigen Gewinne nicht zu sehr in Euphorie verfallen. Gerade bei den Turbinenbauern seien die Auftragsbücher ohnehin bereits gut gefüllt. Das Problem der Margen, das sich durch die hohe Inflation zuletzt deutlich verschärft habe, werde sich auch künftig nicht so einfach lösen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: